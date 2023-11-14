***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2023 10:43
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.11.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.184056 TL dir. 13.11.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 28,36 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 13.11.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217736
BIST
'
12:147.600
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 31,33
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.534
En Yüksek
7.621
12:1428,6315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0411
|Açılış
|: 28,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
12:1430,6983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0769
|Açılış
|: 30,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,8528
En Düşük
30,5634
12:141.791,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.791,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.798,11
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler12:12
|PENTA
|22,22
|132.755.263
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.695.889.587
|% 9,99
|
|MARKA
|41,82
|1.969.011
|% 9,99
|
|MARBL
|17,63
|25.205.576
|% 9,98
|
|SNPAM
|178,70
|27.669.908
|% 9,97
|
|CASA
|147,10
|316.118
|% -9,98
|
|BALAT
|32,90
|757.194
|% -9,86
|
|QNBFL
|900,00
|1.163.700
|% -9,09
|
|TURGG
|494,00
|17.667.204
|% -9,02
|
|PRZMA
|58,45
|19.555.618
|% -7,22
|
|THYAO
|235,40
|3.367.733.730
|% 1,38
|
|MIATK
|815,00
|2.695.889.587
|% 9,99
|
|TUPRS
|148,90
|1.421.350.460
|% 1,29
|
|REEDR
|25,92
|1.358.447.806
|% -5,05
|
|PETKM
|20,88
|1.288.985.239
|% 3,37
|
|EKGYO
|7,23
|1.165.719.594
|% 3,14
|
|ZOREN
|5,09
|457.858.327
|% 2,21
|
|IHLAS
|1,36
|114.947.306
|% -0,73
|
|PETKM
|20,88
|1.288.985.239
|% 3,37
|
|ISCTR
|19,61
|1.163.657.755
|% -0,96
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6138
|28,6440
|% 0,19
|
|Euro
|30,6884
|30,6989
|% 0,25
|
|Sterlin
|35,0669
|35,2427
|% 0,19
|
|Frank
|31,6162
|31,8067
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6102
|7,6484
|% 0,13
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,46
|% 0,66
|
|Platin
|872,83
|874,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,88
|992,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,74
|82,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,06
|1.947,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:12
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-
12:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 1 artarak (% 0.58 ) 7, 982
-
12:26XU100
Endeks 7, 597 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 29, 334.00 milyon TL de
-
12:26GLCVY
Yüzde 6.78 oranında artışla 40.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 814 adet işlem
-
12:25BANVT
Yüzde 7.15 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 665, 042 adet işlem
-
12:24KLMSN
Yüzde 7.07 oranında artışla 30.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 804, 784 adet işlem