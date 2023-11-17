***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2023 10:21
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.11.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.222715 TL dir. 16.11.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 26,53 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 16.11.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218577
BIST
'
12:437.810
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 29,20
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.836
12:4328,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0750
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
12:4331,2023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0542
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
12:431.839,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.839,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler12:41
|ATSYH
|69,30
|821.205
|% 10,00
|
|RUBNS
|30,20
|70.686.296
|% 9,98
|
|NUHCM
|339,25
|215.215.853
|% 9,97
|
|CIMSA
|34,44
|662.023.478
|% 9,96
|
|ULKER
|88,45
|1.033.037.928
|% 9,94
|
|ENSRI
|23,94
|8.816.144
|% -10,00
|
|EUKYO
|11,55
|2.517.923
|% -9,98
|
|AVTUR
|9,23
|264.246
|% -9,95
|
|AVHOL
|54,80
|241.247.476
|% -9,27
|
|KLNMA
|53,50
|625.736
|% -8,39
|
|THYAO
|246,90
|4.601.197.933
|% 1,06
|
|MIATK
|692,00
|2.153.359.603
|% -1,42
|
|REEDR
|30,18
|1.632.674.692
|% 1,62
|
|MARBL
|20,16
|1.533.122.904
|% -5,35
|
|TUPRS
|153,40
|1.380.162.218
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,51
|788.894.418
|% -0,40
|
|MARBL
|20,16
|1.533.122.904
|% -5,35
|
|IHLAS
|1,48
|94.249.797
|% 0,00
|
|REEDR
|30,18
|1.632.674.692
|% 1,62
|
|IHLGM
|2,10
|109.341.488
|% 2,94
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6845
|28,7463
|% 0,32
|
|Euro
|31,1918
|31,2025
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,5052
|35,6833
|% 0,14
|
|Frank
|32,2261
|32,4202
|% 0,37
|
|Riyal
|7,6337
|7,6720
|% 0,20
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,01
|24,04
|% 0,66
|
|Platin
|901,72
|903,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,98
|1.047,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,07
|78,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,87
|1.991,10
|% 0,66
|