***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2023 10:51
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.11.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.296652 TL dir. 27.11.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 28,96 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 27.11.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220465
BIST
'
12:088.120
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,30
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:0828,9329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0273
|Açılış
|: 28,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
12:0831,6981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0042
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:081.874,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.874,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:08
|BINHO
|243,30
|71.621.194
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|53.271.897
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.597.058
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.548.911
|% 9,94
|
|BIOEN
|22,12
|164.807.841
|% 9,94
|
|LIDER
|217,00
|315.829.324
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|301.900.100
|% -10,00
|
|LINK
|191,20
|28.446.847
|% -8,74
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|261,00
|4.664.467.313
|% 0,19
|
|SASA
|49,52
|2.639.225.912
|% 6,17
|
|AKBNK
|34,20
|1.704.697.104
|% -0,29
|
|TUPRS
|155,80
|1.551.053.092
|% -0,13
|
|ISCTR
|22,26
|1.376.767.424
|% -0,98
|
|ZOREN
|5,20
|587.226.336
|% -2,07
|
|ISCTR
|22,26
|1.376.767.424
|% -0,98
|
|YKBNK
|18,93
|1.040.278.152
|% -0,42
|
|SASA
|49,52
|2.639.225.912
|% 6,17
|
|HEKTS
|22,04
|1.177.621.860
|% 4,75
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9276
|28,9329
|% 0,09
|
|Euro
|31,6912
|31,6981
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4181
|36,6007
|% 0,13
|
|Frank
|32,7186
|32,9157
|% 0,12
|
|Riyal
|7,6902
|7,7288
|% 0,14
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,63
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|925,11
|926,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.061,90
|1.066,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,58
|80,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,83
|2.016,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:22ETYAT
Yüzde 8.84 oranında artışla 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 429 adet işlem
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 68 artarak (% 0.12 ) 8, 693
-
12:21XU100
Endeks 8, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 37, 417.00 milyon TL de
-
12:21IDEAS
Yüzde 9.70 oranında artışla 123.30 lira fiyatla işlem gören hissede 773, 478 adet işlem
-
12:20POLTK
Yüzde 8.15 oranında artışla 17, 310.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 268 adet işlem