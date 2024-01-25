***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2024 10:15
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.01.2024 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.393752 TL dir. 24.01.2024 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 27,39 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 24.01.2024 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242677
BIST
'
11:148.170
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 78,89
|Açılış
|: 8.091
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.142
En Yüksek
8.178
11:1430,2844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0495
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2862
En Düşük
30,1762
11:1433,0995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2237
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,0995
En Düşük
32,8433
11:141.961,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,70
|Açılış
|: 1.961,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.965,09
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler11:14
|BINHO
|470,25
|760.437.768
|% 10,00
|
|TETMT
|5.560,00
|19.557.665
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,96
|9.233.723
|% 9,98
|
|ULAS
|25,40
|10.884.711
|% 9,96
|
|SELGD
|28,72
|19.191.131
|% 9,95
|
|AVTUR
|9,40
|6.983.183
|% -5,24
|
|SAMAT
|56,65
|84.935.935
|% -3,98
|
|PAPIL
|88,30
|41.435.511
|% -3,50
|
|ADGYO
|31,78
|196.624.919
|% -3,29
|
|METUR
|8,36
|49.245.493
|% -2,79
|
|EKGYO
|9,98
|1.382.581.880
|% 4,72
|
|THYAO
|252,75
|1.332.750.197
|% 0,70
|
|EKOS
|62,00
|1.153.368.260
|% 9,35
|
|ASELS
|49,14
|1.094.594.187
|% 1,53
|
|REEDR
|25,86
|989.240.595
|% 0,23
|
|EKGYO
|9,98
|1.382.581.880
|% 4,72
|
|QUAGR
|4,28
|343.907.345
|% 9,18
|
|AKFGY
|2,00
|110.359.060
|% 2,56
|
|REEDR
|25,86
|989.240.595
|% 0,23
|
|YKBNK
|21,96
|707.981.580
|% 0,27
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2782
|30,2844
|% 0,16
|
|Euro
|33,0396
|33,0995
|% 0,68
|
|Sterlin
|38,4236
|38,6163
|% 0,24
|
|Frank
|34,9408
|35,1513
|% 0,19
|
|Riyal
|8,0503
|8,0907
|% 0,16
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|905,88
|906,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,48
|966,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,55
|80,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,42
|2.015,69
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:30BRLSM
Yüzde 4.78 oranında artışla 28.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 541, 926 adet işlem
-
11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 63 artarak (% 0.95 ) 8, 814
-
11:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, THYAO, EKOS
-
11:29ARENA
Yüzde 8.63 oranında artışla 40.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 562, 509 adet işlem
-
11:28BAGFS
Yüzde 4.60 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 395 adet işlem