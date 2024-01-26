***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2024 10:39
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.01.2024 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.413481 TL dir. 25.01.2024 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 28,60 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 25.01.2024 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242918
BIST
'
12:258.245
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 74,74
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.248
12:2530,3223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0799
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1961
12:2532,9214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0381
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6919
12:251.968,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.968,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler12:23
|TARKM
|742,50
|491.588.060
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|4.613.303
|% 9,99
|
|TETMT
|6.115,00
|21.826.468
|% 9,98
|
|BAYRK
|35,14
|5.713.483
|% 9,95
|
|ERSU
|23,70
|2.846.015
|% 9,93
|
|SEKUR
|9,11
|4.039.302
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|3.439.641
|% -9,96
|
|QUAGR
|4,06
|1.145.282.894
|% -5,80
|
|GLBMD
|39,86
|22.127.780
|% -4,32
|
|ATSYH
|41,50
|868.097
|% -4,20
|
|THYAO
|254,75
|3.536.277.236
|% 0,99
|
|BINHO
|502,00
|2.424.820.072
|% 6,75
|
|EREGL
|43,10
|1.998.662.337
|% 0,65
|
|TCELL
|69,00
|1.597.485.314
|% 3,06
|
|ISCTR
|25,10
|1.458.810.241
|% 1,29
|
|QUAGR
|4,06
|1.145.282.894
|% -5,80
|
|EKGYO
|9,63
|1.036.317.244
|% 0,21
|
|ZOREN
|4,52
|476.742.536
|% 2,26
|
|ISCTR
|25,10
|1.458.810.241
|% 1,29
|
|AKFGY
|2,06
|109.393.772
|% 0,98
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3165
|30,3231
|% 0,27
|
|Euro
|32,9038
|32,9123
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,3998
|38,5924
|% 0,19
|
|Frank
|34,8625
|35,0725
|% 0,34
|
|Riyal
|8,0591
|8,0996
|% 0,20
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|897,35
|898,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,08
|939,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,02
|82,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,82
|2.020,14
|% 0,66
|