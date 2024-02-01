***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2024 12:55
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.01.2024 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.418391 TL dir. 31.01.2024 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 28,49 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 31.01.2024 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246025
BIST
'
15:128.666
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 169,14
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.674
15:1230,3702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0265
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
15:1232,9163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0928
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7715
15:121.985,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.985,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.982,28
BIST En Aktif Hisseler15:08
|METUR
|8,58
|41.503.441
|% 40,43
|
|DOFER
|43,56
|288.183.522
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,40
|155.469.288
|% 9,98
|
|NUHCM
|349,75
|188.648.775
|% 9,98
|
|KBORU
|136,00
|41.455.656
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|5.185.541
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|863.777.062
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|13.516.464
|% -9,97
|
|SELGD
|37,34
|23.115.621
|% -8,93
|
|THYAO
|276,75
|6.766.674.579
|% 1,47
|
|YKBNK
|22,28
|3.478.104.957
|% 2,01
|
|TUPRS
|155,20
|3.432.482.176
|% 3,47
|
|KCHOL
|170,40
|3.231.900.535
|% 6,04
|
|AKBNK
|40,30
|2.631.999.239
|% 1,92
|
|EKGYO
|10,25
|2.529.025.367
|% 1,99
|
|YKBNK
|22,28
|3.478.104.957
|% 2,01
|
|AKFGY
|2,10
|249.918.913
|% 2,44
|
|ZOREN
|4,73
|513.672.374
|% 1,50
|
|ISCTR
|25,96
|2.406.150.149
|% 1,25
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3666
|30,3712
|% 0,09
|
|Euro
|32,9046
|32,9221
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,3242
|38,5164
|% -0,02
|
|Frank
|35,0554
|35,2665
|% 0,10
|
|Riyal
|8,0738
|8,1143
|% 0,06
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|913,57
|915,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,87
|970,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,22
|81,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,12
|2.033,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:08
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15:25ATLAS
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15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 150, 79 artarak (% 2.01 ) 7, 642
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15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZINV, DOFER, YGYO, CATES, ISATR, ORMA, UNLU, NUHCM, MOBTL, SNPAM