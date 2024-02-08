***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2024 09:51
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.02.2024 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.441096 TL dir. 07.02.2024 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 31,08 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 07.02.2024 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247891
BIST
'
11:168.925
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 81,90
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.936
11:1630,6065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0236
|Açılış
|: 30,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,5021
11:1633,0626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0831
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
11:161.999,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,44
|Açılış
|: 1.999,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ICBCT
|19,49
|69.247.695
|% 9,99
|
|MARKA
|89,25
|17.418.833
|% 9,98
|
|ELITE
|58,50
|72.102.609
|% 9,96
|
|AVHOL
|62,35
|79.804.454
|% 9,96
|
|SELGD
|52,60
|2.608.539
|% 9,95
|
|ANSGR
|68,05
|423.591.917
|% -9,99
|
|BALAT
|21,22
|423.615
|% -7,58
|
|KRGYO
|33,00
|52.682.730
|% -6,67
|
|KBORU
|143,30
|168.739.190
|% -6,03
|
|CVKMD
|447,25
|271.528.829
|% -5,64
|
|THYAO
|289,00
|5.124.352.453
|% 1,05
|
|REEDR
|41,52
|1.910.497.578
|% -0,38
|
|TUPRS
|156,90
|1.786.365.008
|% 1,69
|
|EREGL
|45,06
|1.406.219.628
|% 0,09
|
|BINHO
|690,50
|1.167.657.963
|% 6,89
|
|ADESE
|2,76
|201.054.806
|% -4,17
|
|EKGYO
|10,40
|669.297.001
|% 0,97
|
|TSPOR
|1,67
|99.056.691
|% 1,21
|
|ZOREN
|4,97
|251.211.955
|% -0,20
|
|REEDR
|41,52
|1.910.497.578
|% -0,38
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5987
|30,6037
|% 0,07
|
|Euro
|33,0491
|33,0666
|% 0,26
|
|Sterlin
|38,5416
|38,7349
|% 0,09
|
|Frank
|34,9007
|35,1109
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1360
|8,1768
|% 0,00
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|882,12
|883,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|887,99
|889,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,52
|79,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,22
|2.032,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
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11:30SMRTG
Yüzde 5.38 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 986, 558 adet işlem
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11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, SAHOL, EREGL
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11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, TUPRS
-
11:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 4 artarak (% 0.97 ) 7, 843
-
11:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, ICBCT, AVHOL, ELITE, SELGD