***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2024 12:33
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2024 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.688582 TL dir. 08.03.2024 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 41,12 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 08.03.2024 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257390
BIST
'
15:559.247
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 91,64
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:5532,0046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0958
|Açılış
|: 32,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:5534,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0083
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:552.240,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,84
|Açılış
|: 2.240,85
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:55
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|53.062.483
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.184.214
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|189.026.841
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|18.224.480
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.789.823
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|45.404.160
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|171.340.026
|% -9,96
|
|THYAO
|281,50
|6.910.650.629
|% 0,81
|
|KCHOL
|184,00
|4.030.565.544
|% 5,38
|
|AKBNK
|43,90
|3.937.334.556
|% 4,92
|
|OBAMS
|52,70
|3.924.870.630
|% -9,45
|
|EREGL
|45,84
|3.716.037.532
|% -0,13
|
|ISCTR
|11,12
|3.483.070.977
|% 2,39
|
|ZOREN
|5,39
|793.760.131
|% -0,19
|
|EKGYO
|11,29
|1.355.602.772
|% -0,09
|
|AKFGY
|2,70
|293.194.720
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,50
|2.509.447.014
|% 2,26
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9985
|32,0046
|% 0,30
|
|Euro
|34,9806
|34,9917
|% 0,02
|
|Sterlin
|42,2289
|42,4406
|% -0,62
|
|Frank
|37,5050
|37,6930
|% -0,48
|
|Riyal
|8,7714
|8,8154
|% -0,51
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,42
|24,46
|% 0,66
|
|Platin
|930,47
|932,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,17
|1.041,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,78
|81,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,83
|2.178,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:09KCHOL
Yüzde 5.38 oranında artışla 184.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 560, 981 adet işlem
-
16:08DOGUB
Yüzde 5.80 oranında artışla 23.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 762, 773 adet işlem
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 47 artarak (% 1.16 ) 8, 098
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, DESPC, SODSN, SEKFK, VKING, SUMAS, CUSAN, KENT, AKFGY, ARTMS
-
16:06
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PEKGY, YAYLA, MMCAS, FONET, EUYO, KRSTL