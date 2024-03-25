***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2024 09:14
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve Başkan Vekili OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararlarına istinaden,
Şirketimiz 22.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı olan OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sayın İbrahim Emrah SİLAV'ın yerine Sayın Mehmet Emre TİMURKAN atanmış olup Sayın Mehmet Emre TİMURKAN'ın özgeçmişine ekte yer verilmiştir.
Şirketimiz 22.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sayın Erol ERGÖNEN yerine Sayın Mustafa Serdar BAŞOĞLU atanmış olup, Sayın Mustafa Serdar BAŞOĞLU'nun özgeçmişine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261758
BIST
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11:569.233
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
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|Açılış
|: 9.113
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|Önceki Kapanış
|: 9.112
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9.081
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9.234
11:5632,1517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
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|Açılış
|: 32,6900
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|Önceki Kapanış
|: 32,8300
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32,1741
En Düşük
31,8377
11:5634,8054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,2029
|Açılış
|: 35,3500
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|Önceki Kapanış
|: 35,4000
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34,8810
En Düşük
34,5419
11:562.237,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
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|Açılış
|: 2.237,45
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|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
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2.250,28
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler11:56
|OYAYO
|40,48
|10.080.470
|% 10,00
|
|ASUZU
|85,85
|282.585.141
|% 9,99
|
|CANTE
|18,49
|280.078.367
|% 9,99
|
|VRGYO
|56,15
|59.467.567
|% 9,99
|
|CMBTN
|4.630,00
|373.375.863
|% 9,98
|
|METUR
|9,15
|59.715.697
|% -7,48
|
|KLNMA
|17,00
|1.010.769
|% -6,59
|
|INFO
|11,85
|41.393.860
|% -5,65
|
|EKIZ
|71,00
|437.431
|% -4,70
|
|MARBL
|18,10
|91.411.357
|% -4,59
|
|THYAO
|294,50
|4.154.365.157
|% 1,12
|
|ISCTR
|11,31
|2.032.983.972
|% 2,63
|
|YKBNK
|27,46
|1.808.543.489
|% 3,08
|
|AKBNK
|46,56
|1.360.214.491
|% 1,62
|
|ASELS
|57,50
|1.340.854.949
|% 2,04
|
|ISCTR
|11,31
|2.032.983.972
|% 2,63
|
|ODAS
|9,52
|1.091.261.964
|% 7,33
|
|ZOREN
|5,79
|562.763.588
|% 9,87
|
|YKBNK
|27,46
|1.808.543.489
|% 3,08
|
|MOGAN
|20,60
|1.138.610.113
|% -3,01
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1493
|32,1517
|% 0,57
|
|Euro
|34,7967
|34,8054
|% 0,59
|
|Sterlin
|41,0787
|41,2847
|% -0,42
|
|Frank
|36,2869
|36,4687
|% -0,53
|
|Riyal
|8,6962
|8,7398
|% -0,42
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,67
|24,70
|% 0,66
|
|Platin
|903,04
|904,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,74
|1.006,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,12
|85,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,52
|2.165,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
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12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 138, 45 artarak (% 1.41 ) 9, 952
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12:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, TRKCM, ODAS
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12:11XU100
Endeks 9, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 36, 922.00 milyon TL de
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12:11NATEN
Yüzde 8.02 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 094, 515 adet işlem
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12:10ODAS
Yüzde 7.44 oranında artışla 9.53 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 886, 970 adet işlem