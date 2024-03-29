***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2024 11:26
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.03.2024 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.761508 TL dir. 28.03.2024 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 45,12 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 28.03.2024 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264163
BIST
'
15:539.124
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 44,29
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:5332,3759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0585
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:5335,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0115
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:532.325,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,74
|Açılış
|: 2.325,15
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:50
|ALVES
|63,25
|922.193.457
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|197.703.853
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.257.746
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|548.045.834
|% -9,97
|
|NTHOL
|26,72
|157.611.552
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|123.959.148
|% -9,94
|
|SASA
|43,48
|6.976.857.489
|% 1,12
|
|THYAO
|297,00
|6.361.931.164
|% -0,25
|
|ISCTR
|11,43
|2.868.127.810
|% 1,78
|
|AGROT
|37,08
|2.581.206.369
|% 5,16
|
|AKBNK
|47,00
|2.278.127.916
|% 0,47
|
|ZOREN
|5,90
|2.191.520.256
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,43
|2.868.127.810
|% 1,78
|
|SASA
|43,48
|6.976.857.489
|% 1,12
|
|EKGYO
|9,95
|1.090.645.542
|% 2,90
|
|PEKGY
|13,70
|1.179.432.036
|% 8,90
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3815
|32,3920
|% 0,23
|
|Euro
|35,0309
|35,0933
|% 0,08
|
|Sterlin
|41,1355
|41,3417
|% 0,80
|
|Frank
|36,1309
|36,3120
|% 0,77
|
|Riyal
|8,6759
|8,7194
|% 0,60
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ASTOR, ISCTR
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 73 artarak (% 0.15 ) 8, 060
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISSEN, DITAS, CRFSA, BSOKE, KSTUR, MIATK, BASCM, ALVES, AKENR, NETAS
-
16:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, EUKYO, ENSRI, VRGYO, SODSN
-
16:05
FMIZP, DITAS, CRFSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında