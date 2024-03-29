***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.03.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı (adına hareket eden kişi: Mehmet Emre TİMURKAN)OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (adına hareket eden kişi: Mustafa Serdar BAŞOĞLU)OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi: Gökhan EROĞLU) Şirket içi işlemlerde İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264459BIST