***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2024 12:10
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.04.2024 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.763706 TL dir. 04.04.2024 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 38,06 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 04.04.2024 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268262
BIST
'
14:109.357
En Düşük
|Değişim
|: 2,50%
|| 228,32
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
14:1032,0103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1145
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
14:1034,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0661
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
14:102.361,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,35
|Açılış
|: 2.361,57
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler14:10
|MRGYO
|5,06
|78.344.723
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|16.806.790
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|28.943.651
|% 9,98
|
|RYSAS
|33,78
|14.061.806
|% 9,96
|
|AKENR
|14,78
|1.115.780.044
|% -9,60
|
|BSOKE
|23,66
|240.593.342
|% -9,21
|
|BRKVY
|178,30
|8.854.835
|% -6,70
|
|CASA
|96,90
|2.495.078
|% -5,65
|
|VRGYO
|34,68
|139.299.363
|% -5,35
|
|THYAO
|298,75
|6.863.217.700
|% 3,02
|
|ISCTR
|12,51
|4.858.694.803
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,32
|4.731.689.559
|% 2,52
|
|KCHOL
|214,60
|2.724.384.783
|% 2,58
|
|TUPRS
|174,90
|2.276.762.934
|% 2,94
|
|ISCTR
|12,51
|4.858.694.803
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,32
|4.731.689.559
|% 2,52
|
|ZOREN
|5,48
|749.230.821
|% 4,18
|
|EKGYO
|9,80
|1.193.288.494
|% 5,60
|
|VAKBN
|16,28
|1.320.200.096
|% 1,81
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0040
|32,0103
|% 0,36
|
|Euro
|34,7042
|34,7232
|% 0,19
|
|Sterlin
|40,0725
|40,2733
|% 0,19
|
|Frank
|35,1295
|35,3056
|% 0,09
|
|Riyal
|8,4579
|8,5003
|% 0,27
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,73
|26,76
|% 0,66
|
|Platin
|922,56
|925,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,64
|1.014,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,04
|91,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.291,82
|2.292,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:10
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14:25
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14:25
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