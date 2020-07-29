***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Performans Sunuş Raporu









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Performans Sunuş Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş Ocak-Haziran 2020 dönemi Performans Sunuş Raporu ek'te pdf olarak verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864022BIST