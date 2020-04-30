***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 1 TRY 57.5 TRY 0,00 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 19999942.5 TRY 100 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş İBRAHİM EMRAH SİLAV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı ERDEMİR Grup Finansal Yönetim ve Mali İşler Koordinatörü Bağımsız Üye DeğilOYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. GÖKHAN EROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kurumsal Finansman Bağımsız Üye DeğilOYKA KAĞIT AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş. İLKER METİN ORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilBEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıALAADDİN VAROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841926BIST