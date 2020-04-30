***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.04.2020 18:45
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1 TRY 57.5 TRY 0,00 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 19999942.5 TRY 100 İmtiyazsız İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş İBRAHİM EMRAH SİLAV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı ERDEMİR Grup Finansal Yönetim ve Mali İşler Koordinatörü Bağımsız Üye Değil
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. GÖKHAN EROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kurumsal Finansman Bağımsız Üye Değil
OYKA KAĞIT AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş. İLKER METİN ORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
BEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ALAADDİN VAROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841926
BIST