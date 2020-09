***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi AYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK APT. NO: 7 C / 78 MERKEZ-MERKEZ / SARIYER / İSTANBULİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK APT. NO: 7 C / 78 MERKEZ-MERKEZ / SARIYER / İSTANBUL (212) 319 1401 (212) 351 05 99Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş İBRAHİM EMRAH SİLAV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ERDEMİR Grup Finansal Yönetim ve Mali İşler Koordinatörü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. GÖKHAN EROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.01.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kurumsal Finansman Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOYKA KAĞIT AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş. İLKER METİN ORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.03.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ordu Yardımlaşma Kurumu Hazine Yönetimi Koordinatörü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 11.12.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815283 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıALAADDİN VAROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841925 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876819BIST