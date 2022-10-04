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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.10.2022 18:54
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş İBRAHİM EMRAH SİLAV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Finans Grup Başkanı - OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. GÖKHAN EROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.01.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ordu Yardımlaşma Kurumu Kurumsal Finansman Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. EROL ERGÖNEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.09.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Genel Müdür Yardımcısı Finansal Yatırımlar ve Fon Yönetimi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 11.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815283 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ALAADDİN VAROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841925 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067127


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Yarım 3.348 3.403 46,00  
Çeyrek 1.677 1.702 23,00  
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Gümüş Gr. 12,58 12,60 0,24  
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