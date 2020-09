***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziAkatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Maya Sit. F2 C Blok N24/3 Levent Beşiktaş / İSTANBULYeni Şirket MerkeziAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK APT. NO: 7 C / 78 MERKEZ-MERKEZ / SARIYER / İSTANBULDeğişiklik Tarihi28/09/2020AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 25/09/2020 tarihinde toplanmıştır. Şirket Merkezimizin taşınması konusu görüşülmüştür.Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Maya Sit. F2 C Blok N24/3 Levent Beşiktaş / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Şirket Merkezimizin, AYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK APT. NO: 7 C / 78 MERKEZ-MERKEZ /SARIYER / İSTANBUL adresine taşınmasına, adres değişikliğinin Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı, gerekli bildirimlerin yapılması ve taşınma ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876818BIST