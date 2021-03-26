***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.03.2021 21:00
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
Denetimden Sorumlu Komitede Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Alaadin VAROL'un üye olarak görevlendirilmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesinde Alaadin VAROL'un Başkan, Bekir Yener YILDIRIM ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Naim ZORLU'nun üye olarak görevlendirilmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesinde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Alaaddin VAROL ve OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi: İlker Metin ORAK) üye olarak görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921253
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0949
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
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|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
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8,1340
En Düşük
7,9153
18:059,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,2233
|Açılış
|: 9,4300
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|Önceki Kapanış
|: 9,3700
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9,6055
En Düşük
9,3140
18:05449,57
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 9,10
|Açılış
|: 449,57
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|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
452,96
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0915
|8,0949
|% 1,96
|
|Euro
|9,5297
|9,5789
|% 2,39
|
|Sterlin
|11,1053
|11,1610
|% 2,23
|
|Frank
|8,5711
|8,6227
|% 1,98
|
|Riyal
|2,1491
|2,1598
|% 1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|3,75
|
|Altın Gr.
|450
|450
|9,96
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,10
|
|B. Petrol
|64,75
|64,75
|2,80
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194