***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.03.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,Denetimden Sorumlu Komitede Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Alaadin VAROL'un üye olarak görevlendirilmesine,Kurumsal Yönetim Komitesinde Alaadin VAROL'un Başkan, Bekir Yener YILDIRIM ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Naim ZORLU'nun üye olarak görevlendirilmesine,Riskin Erken Saptanması Komitesinde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Alaaddin VAROL ve OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi: İlker Metin ORAK) üye olarak görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921253BIST