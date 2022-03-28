***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.03.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan,Alaaddin VAROL ve OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi: Gökhan EROĞLU) üye olarak görevlendirilmelerine,Denetim Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan,Alaaddin VAROL'unÜye olarak görevlendirilmelerine,Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeAlaaddin VAROL'unBaşkan,Bekir Yener YILDIRIM ve Naim ZORLU'nun üye olarak görevlendirilmelerineoy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013516BIST