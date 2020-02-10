***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 16:01
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818076
BIST
16:21117.886
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -3.128,95
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:216,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:216,5974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:21304,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,55
|Açılış
|: 304,29
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,54
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|46.103.748
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,11
|8.670.162
|% 13,92
|
|BOSSA
|9,67
|45.576.268
|% 9,89
|
|DESA
|5,58
|42.673.637
|% 8,56
|
|ATLAS
|1,80
|23.012.056
|% 7,14
|
|LINK
|28,30
|3.229.738
|% -15,02
|
|GYHOL
|24,82
|7.917.290
|% -15,00
|
|DOKTA
|46,30
|58.321.618
|% -14,97
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|BURVA
|14,50
|144.435
|% -11,04
|
|THYAO
|14,00
|1.689.552.784
|% -3,25
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|PETKM
|3,95
|492.665.579
|% -3,89
|
|KRDMD
|2,81
|461.895.769
|% -4,10
|
|ASELS
|23,94
|456.234.009
|% -2,13
|
|IHLGM
|1,21
|324.394.810
|% -1,63
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,63
|333.121.743
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,81
|461.895.769
|% -4,10
|
|ODAS
|2,08
|302.222.748
|% -6,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7585
|7,7974
|% 0,38
|
|Frank
|6,1311
|6,1680
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5994
|1,6074
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,20
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|5,11
|
|Yarım
|969
|994
|2,47
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,21
|54,21
|-0,24
|
Seans Raporu
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16:36PINSU
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