***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 15:03
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833830
BIST
16:0788.755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -888,79
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
16:076,6756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0606
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6784
En Düşük
6,6108
16:077,2940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
16:07340,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,32
|Açılış
|: 340,09
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.611.984
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|412.761
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|412.761
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|RTALB
|5,13
|13.906.568
|% -10,00
|
|BURVA
|11,68
|109.735
|% -9,95
|
|MTRYO
|3,13
|19.295.166
|% -9,80
|
|PEKGY
|2,45
|25.081.606
|% -9,26
|
|IZFAS
|1,52
|169.523
|% -8,98
|
|THYAO
|8,99
|644.880.100
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|637.503.963
|% -3,05
|
|SASA
|8,38
|557.182.035
|% -4,45
|
|GARAN
|7,87
|514.566.138
|% -3,20
|
|TUPRS
|78,65
|422.071.864
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,05
|245.800.877
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|227.103.885
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,51
|78.067.677
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,94
|282.505.625
|% 2,11
|
|PETKM
|3,33
|404.057.212
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2391
|8,2804
|% 0,62
|
|Frank
|6,8663
|6,9076
|% 0,18
|
|Riyal
|1,7681
|1,7770
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.586
|7,39
|
|Altın Gr.
|340
|340
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|25,20
|25,20
|-1,15
|
Seans Raporu
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16:18KAREL
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16:14XU100
Endeks 88, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 14 altında . İşlem hacmi 8, 685.00 milyon TL de