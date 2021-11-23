***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:57
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979139
BIST
13:341.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 26,28
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:3412,3443
En Yüksek
|Değişim
|: 8,22%
|| 0,9381
|Açılış
|: 12,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
13:3413,9110
En Yüksek
|Değişim
|: 8,49%
|| 1,0885
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
13:34712,14
En Yüksek
|Değişim
|: 7,52%
|| 49,80
|Açılış
|: 712,22
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:34
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.974.427
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|2.750.910
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|148.974.917
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|3.661.272
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.885.979
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|110.119.087
|% -9,35
|
|BASGZ
|11,47
|654.575.812
|% -8,75
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,68
|2.321.490.117
|% 4,33
|
|SISE
|11,94
|2.212.179.280
|% 6,51
|
|GARAN
|11,82
|1.859.588.311
|% -1,01
|
|EREGL
|23,02
|1.451.151.860
|% 6,77
|
|THYAO
|18,08
|1.189.171.613
|% 2,55
|
|KRDMD
|8,68
|2.321.490.117
|% 4,33
|
|YKBNK
|3,50
|920.950.715
|% -1,13
|
|ODAS
|1,57
|393.836.554
|% -4,27
|
|SISE
|11,94
|2.212.179.280
|% 6,51
|
|GARAN
|11,82
|1.859.588.311
|% -1,01
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3300
|12,3443
|% 8,22
|
|Euro
|13,8917
|13,9110
|% 8,49
|
|Sterlin
|16,4315
|16,5139
|% 7,89
|
|Frank
|13,1908
|13,2702
|% 8,32
|
|Riyal
|3,2746
|3,2910
|% 8,02
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-8,59
|
|Altın Gr.
|710
|710
|47,39
|
|Cumhuriyet
|4.681
|4.752
|333,00
|
|Tam
|4.662
|4.789
|342,19
|
|Yarım
|2.253
|2.316
|165,53
|
|Çeyrek
|1.130
|1.158
|82,76
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,88
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,45
|0,58
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|-0,70
|