***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 10:01
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980813
BIST
10:271.902
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 22,10
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.902
En Düşük
1.894
10:2713,7322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0689
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7564
En Düşük
13,5361
10:2715,5454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0366
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
10:27781,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,10
|Açılış
|: 781,20
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,00
|3.663.130
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|YKSLN
|6,51
|14.335.156
|% 9,97
|
|QNBFL
|89,90
|260.710
|% 9,97
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|FRIGO
|3,92
|5.450.823
|% -4,85
|
|EKIZ
|7,31
|207.874
|% -4,82
|
|THYAO
|18,89
|462.032.177
|% 3,51
|
|KRDMD
|9,42
|265.812.697
|% 0,75
|
|PETKM
|8,26
|210.645.147
|% 1,10
|
|SISE
|13,27
|188.338.496
|% -0,38
|
|EREGL
|23,84
|181.954.648
|% 1,88
|
|TSKB
|1,53
|72.413.031
|% 2,00
|
|KRDMD
|9,42
|265.812.697
|% 0,75
|
|PETKM
|8,26
|210.645.147
|% 1,10
|
|THYAO
|18,89
|462.032.177
|% 3,51
|
|EKGYO
|2,38
|52.553.066
|% 0,85
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7269
|13,7322
|% 0,50
|
|Euro
|15,4987
|15,5454
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,1506
|18,2417
|% -0,05
|
|Frank
|14,8208
|14,9101
|% 0,03
|
|Riyal
|3,6449
|3,6631
|% 0,14
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,41
|
|Altın Gr.
|779
|779
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,02
|
|B. Petrol
|70,82
|70,82
|1,15
|