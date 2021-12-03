***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 15:40
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980899
BIST
15:461.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 31,31
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:4613,7532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0899
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:4615,5482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0394
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:46782,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,75
|Açılış
|: 782,85
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:44
|MAKTK
|3,74
|48.920.450
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|35.150.518
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.788.898
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|184.295.827
|% -9,92
|
|THYAO
|18,75
|2.855.346.376
|% 2,74
|
|GARAN
|11,73
|1.258.694.893
|% 0,69
|
|KRDMD
|9,39
|1.163.044.443
|% 0,43
|
|KOZAL
|134,80
|995.586.703
|% 4,58
|
|SISE
|13,30
|964.921.420
|% -0,15
|
|TSKB
|1,61
|495.736.762
|% 7,33
|
|SKBNK
|1,20
|248.338.412
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,45
|628.235.196
|% 1,47
|
|THYAO
|18,75
|2.855.346.376
|% 2,74
|
|ODAS
|1,59
|228.283.776
|% 3,25
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7442
|13,7488
|% 0,63
|
|Euro
|15,5374
|15,5731
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,1731
|18,2642
|% 0,07
|
|Frank
|14,8801
|14,9698
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6498
|3,6681
|% 0,28
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|6,65
|
|Altın Gr.
|783
|783
|3,70
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.148
|5.283
|99,91
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|48,33
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|24,17
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|1,98
|