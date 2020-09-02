***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.09.2020 14:28
***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OYLUM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nesibe Büyüknalbant tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872941
BIST
14:181.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
14:187,3865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0189
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
14:188,7523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0255
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
14:18466,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 466,64
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler14:18
|PKENT
|1.131,30
|4.523.294
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.655.910
|% 9,99
|
|KENT
|509,40
|11.782.613
|% -10,00
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,34
|70.627.807
|% -8,25
|
|OZBAL
|6,84
|110.773.016
|% -6,56
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|FENER
|30,88
|616.185.043
|% 9,50
|
|GSRAY
|3,39
|552.779.808
|% 6,94
|
|SISE
|6,18
|444.626.221
|% -0,32
|
|PETKM
|4,01
|439.758.289
|% 1,26
|
|BJKAS
|3,25
|435.478.524
|% 4,84
|
|GSRAY
|3,39
|552.779.808
|% 6,94
|
|BJKAS
|3,25
|435.478.524
|% 4,84
|
|EKGYO
|1,78
|208.600.005
|% 1,14
|
|PETKM
|4,01
|439.758.289
|% 1,26
|
|IHLAS
|0,91
|86.683.531
|% 7,06
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3819
|7,3865
|% 0,26
|
|Euro
|8,7480
|8,7523
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,8352
|9,8845
|% 0,08
|
|Frank
|8,0735
|8,1221
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9624
|1,9722
|% 0,24
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|-4,83
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.080
|3.158
|-5,23
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-2,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,54
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,81
|45,81
|0,23
|