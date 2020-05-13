***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.05.2020 16:05
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 12.05.2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin, Şirketimizin 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin SPK'nın Seri:II, N14.1 sayılı Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmesine ilişkin önerisi müzakere edilerek kabul edilmiş ve ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844723
BIST
15:57100.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 1.090,95
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
15:576,9783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0197
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9700
15:577,5940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
15:57384,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,13
|Açılış
|: 384,27
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
384,46
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.280.419
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|791.250
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|85.824.646
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,94
|1.577.712.964
|% 5,54
|
|ECILC
|5,96
|534.983.302
|% 9,96
|
|THYAO
|10,72
|496.908.156
|% 0,75
|
|ISFIN
|3,87
|493.868.546
|% 3,75
|
|GARAN
|7,98
|470.736.550
|% 0,88
|
|KRDMD
|2,49
|445.856.697
|% 4,18
|
|EKGYO
|1,31
|168.064.387
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|493.868.546
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,21
|266.241.811
|% 1,38
|
|ODAS
|1,87
|198.783.820
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5681
|8,6110
|% 0,18
|
|Frank
|7,1823
|7,2256
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8515
|1,8608
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|8,47
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.510
|-0,40
|
|Tam
|2.541
|2.575
|-0,50
|
|Yarım
|1.240
|1.259
|-0,30
|
|Çeyrek
|620
|630
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,59
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|30,07
|30,07
|0,09
|
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