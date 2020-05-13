***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2020-31/12/2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 12.05.2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin, Şirketimizin 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin SPK'nın Seri:II, N14.1 sayılı Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmesine ilişkin önerisi müzakere edilerek kabul edilmiş ve ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844723BIST