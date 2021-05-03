***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
03.05.2021 09:55
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2020 - 31/12/2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
30/04/2021
Açıklamalar
2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekte sunulmaktadır.
Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934006
BIST
11:111.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,89
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
11:118,3110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0360
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
11:1110,0112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0406
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
11:11473,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,18
|Açılış
|: 473,93
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler11:11
|MRSHL
|271,70
|1.509.022
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|1.907.741
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.487.781
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|6.313.496
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.859.396
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|30.217.467
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|84.922.213
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,29
|12.177.778
|% -8,76
|
|ATLAS
|1,65
|6.451.218
|% -8,33
|
|THYAO
|12,55
|381.444.096
|% 2,62
|
|BIOEN
|18,15
|241.034.385
|% 1,91
|
|SISE
|7,67
|220.713.218
|% 2,13
|
|PETKM
|6,85
|205.669.414
|% 2,09
|
|KOZAL
|112,90
|182.327.412
|% -0,09
|
|YKBNK
|2,11
|116.689.132
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|65.612.954
|% 0,00
|
|THYAO
|12,55
|381.444.096
|% 2,62
|
|PETKM
|6,85
|205.669.414
|% 2,09
|
|SISE
|7,67
|220.713.218
|% 2,13
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3068
|8,3110
|% 0,44
|
|Euro
|9,9971
|10,0112
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4491
|11,5066
|% 0,43
|
|Frank
|9,0483
|9,1028
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2050
|2,2160
|% 0,23
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|6,29
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,01
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,05
|
|B. Petrol
|66,47
|66,47
|-0,29
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:26ISMEN
Yüzde 4.43 oranında artışla 16.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 832 adet işlem
-
11:25CLEBI
Yüzde 7.42 oranında artışla 241.70 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 520 adet işlem
-
11:24MEPET
Yüzde 9.87 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 469, 915 adet işlem
-
11:23XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 4, 079.00 milyon TL de
-
11:23ISMEN
Yüzde 4.10 oranında artışla 15.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 178, 184 adet işlem