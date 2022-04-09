***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.12.2021 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden Şirketimizin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 27.617.600 TL'den 85.000.000 TL'ye artırılmasına, artırılacak 57.382.400 TL nominal bedelli payların Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmadan 1 TL nominal bedel üzerinden satılmasına ilişkin olarak 17.12.2021 tarihinde SPK'ya yaptığımız başvuru, SPK'nın 07.04.2022 tarihli ve 17/537 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Bu kapsamında, 12.04.2022 – 27.04.2022 tarihleri arasında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden kullandırılacaktır.Onaylı izahname ekte olup kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019004BIST