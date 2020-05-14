***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.05.2020 11:58
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İzni Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan izni süresinin bu yıl sona erecek olması nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020-2024 yılları için geçerli olması ve kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000 TL'ye yükseltilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Saygı ile arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844899
BIST
12:02100.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 9,37
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.380
En Düşük
99.564
12:026,9655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
12:027,5386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
12:02384,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,45
|Açılış
|: 384,78
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|11.788.131
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|ALKIM
|19,27
|66.603.262
|% 9,99
|
|POLTK
|125,10
|134.881
|% -10,00
|
|GLRYH
|20,04
|48.027.569
|% -9,97
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|DENGE
|1,69
|2.947.752
|% -9,63
|
|ULUUN
|9,43
|12.341.565
|% -7,00
|
|ASELS
|29,20
|825.087.496
|% 1,88
|
|ECILC
|6,53
|338.321.999
|% 9,56
|
|GARAN
|7,79
|302.713.163
|% -1,39
|
|SASA
|9,45
|176.091.353
|% 3,85
|
|KRDMD
|2,48
|171.031.338
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,48
|171.031.338
|% 1,64
|
|ECILC
|6,53
|338.321.999
|% 9,56
|
|YGYO
|0,64
|29.402.048
|% 8,47
|
|TSKB
|1,03
|47.940.185
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,16
|97.541.838
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4728
|8,5152
|% -0,44
|
|Frank
|7,1286
|7,1716
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8481
|1,8574
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|1,13
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.512
|-6,30
|
|Tam
|2.544
|2.578
|-6,40
|
|Yarım
|1.242
|1.260
|-3,20
|
|Çeyrek
|621
|630
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
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