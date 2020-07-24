***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.07.2020 13:32
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Sermaye Tavanı ve Süresine İlişkin Kararın Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.07.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 23.07.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan izni süresinin bu yıl sona erecek olması nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020-2024 yılları için geçerli olması ve kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000 TL'ye yükseltilmesi hususu 08.07.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiş ve Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861583
BIST
14:51118.889
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|: 118.501
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BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|4,84
|60.064.207
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|21.723.759
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.313.682
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.201.941
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.047.059
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|ASELS
|35,18
|1.347.991.554
|% 0,11
|
|SISE
|6,53
|1.290.160.998
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,34
|778.063.366
|% 0,43
|
|ALKIM
|14,79
|475.931.411
|% 4,75
|
|TRKCM
|4,37
|472.847.822
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,34
|778.063.366
|% 0,43
|
|SISE
|6,53
|1.290.160.998
|% 3,65
|
|TRKCM
|4,37
|472.847.822
|% 3,07
|
|TSKB
|1,24
|126.560.686
|% -1,59
|
|KARSN
|3,07
|200.740.179
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7050
|8,7487
|% 0,18
|
|Frank
|7,3740
|7,4184
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|5,88
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,64
|
|Cumhuriyet
|2.715
|2.738
|13,90
|
|Tam
|2.797
|2.811
|16,30
|
|Yarım
|1.357
|1.374
|7,00
|
|Çeyrek
|681
|688
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,62
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
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|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,08
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15:04XU030
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