***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2020 16:02
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım raporunda belirtildiği üzere, bisküvi üretim kapasitesini artırmak üzere yeni bisküvi üretim hattı alınmasına ve mevcut hatların da revize edilerek üretim kapasitelerinin ve üretim standartlarının artırılmasına yönelik aldığı karar doğrultusunda bugün itibariyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 8.315.000 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılmıştır. İşbu belge sayesinde yapılacak olan yatırımlara istinaden sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve KDV istisnası desteğine hak kazanılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838351
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,9098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0934
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9105
En Düşük
6,8079
18:057,5360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5418
En Düşük
7,4578
18:05380,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,03
|Açılış
|: 380,79
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6104
|8,6535
|% 0,35
|
|Frank
|7,1254
|7,1683
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8296
|1,8388
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.712
|-15,48
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.500
|20,30
|
|Tam
|2.507
|2.573
|20,80
|
|Yarım
|1.220
|1.252
|10,10
|
|Çeyrek
|612
|626
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,39
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,62
|27,62
|-1,98
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
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17:59XU100
Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
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17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
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17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
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17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem