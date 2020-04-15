***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım raporunda belirtildiği üzere, bisküvi üretim kapasitesini artırmak üzere yeni bisküvi üretim hattı alınmasına ve mevcut hatların da revize edilerek üretim kapasitelerinin ve üretim standartlarının artırılmasına yönelik aldığı karar doğrultusunda bugün itibariyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 8.315.000 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılmıştır. İşbu belge sayesinde yapılacak olan yatırımlara istinaden sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve KDV istisnası desteğine hak kazanılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838351BIST