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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.08.2020 11:27
GÜNCEL HABERLER



***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 27/12/2017 tarihinde aldığı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 4.204.185,61 TL tutarında yatırımı tamamlamış ve ilgili belgenin tamamlama vizesi yapılmıştır. Söz konusu belge kapsamında Şirketimiz vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla arz edilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868290


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Yarım 1.450 1.488 -3,10  
Çeyrek 727 744 -1,55  
Gümüş.Ons 25,61 25,64 0,82  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 0,27  
B. Petrol 45,14 45,14 0,64  
Seans Raporu 12:43
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