***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 27/12/2017 tarihinde aldığı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 4.204.185,61 TL tutarında yatırımı tamamlamış ve ilgili belgenin tamamlama vizesi yapılmıştır. Söz konusu belge kapsamında Şirketimiz vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla arz edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868290BIST