***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2020 11:27
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 27/12/2017 tarihinde aldığı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 4.204.185,61 TL tutarında yatırımı tamamlamış ve ilgili belgenin tamamlama vizesi yapılmıştır. Söz konusu belge kapsamında Şirketimiz vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla arz edilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868290
BIST
12:431.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
12:437,2893
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0847
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
12:438,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1110
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6227
En Düşük
8,4425
12:43452,13
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 9,34
|Açılış
|: 452,13
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler12:43
|FADE
|3,85
|17.956.527
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.096.075
|% 9,98
|
|TKURU
|55,40
|780.863
|% 9,92
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.852.859
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|GLRYH
|16,53
|26.014.422
|% -9,08
|
|FMIZP
|82,20
|511.448
|% -7,64
|
|THYAO
|11,82
|1.387.242.693
|% 1,81
|
|EKGYO
|2,05
|812.270.872
|% -0,97
|
|GARAN
|7,13
|793.048.933
|% 1,13
|
|ASELS
|17,89
|641.274.588
|% -1,16
|
|PGSUS
|51,45
|547.834.206
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,05
|812.270.872
|% -0,97
|
|ODAS
|2,44
|361.832.307
|% 2,95
|
|THYAO
|11,82
|1.387.242.693
|% 1,81
|
|GARAN
|7,13
|793.048.933
|% 1,13
|
|KRDMD
|2,89
|271.720.138
|% 1,76
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2860
|7,2893
|% 1,18
|
|Euro
|8,5680
|8,5937
|% 1,31
|
|Sterlin
|9,4842
|9,5318
|% 1,21
|
|Frank
|7,9394
|7,9872
|% 1,45
|
|Riyal
|1,9370
|1,9467
|% 1,14
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|17,54
|
|Altın Gr.
|453
|453
|10,48
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-4,00
|
|Tam
|2.999
|3.077
|-6,43
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|-3,10
|
|Çeyrek
|727
|744
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,27
|
|B. Petrol
|45,14
|45,14
|0,64
|