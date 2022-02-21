***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2021 tarihinde aktifinde yer alan tüm yabancı para mevduatları bugün itibariyle Kur Korumalı TL Mevduat Programı'na aktarılmış ve toplamda 15.791.545 TL tutarında 6 ay vadeli mevduat hesabı açılmıştır. Bu dönüşüm neticesinde Şirketimiz ciddi miktarda kurumlar vergisi ve stopaj istisnasına hak kazanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003123BIST