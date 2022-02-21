***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2022 13:59
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2021 tarihinde aktifinde yer alan tüm yabancı para mevduatları bugün itibariyle Kur Korumalı TL Mevduat Programı'na aktarılmış ve toplamda 15.791.545 TL tutarında 6 ay vadeli mevduat hesabı açılmıştır. Bu dönüşüm neticesinde Şirketimiz ciddi miktarda kurumlar vergisi ve stopaj istisnasına hak kazanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003123
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0133
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
18:0515,4977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0325
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
18:05832,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,31
|Açılış
|: 832,16
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 9,92
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6578
|13,6611
|% 0,10
|
|Euro
|15,4900
|15,4977
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,5358
|18,6287
|% 0,19
|
|Frank
|14,8535
|14,9430
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6289
|3,6471
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-1,85
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,40
|92,40
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
-
17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem