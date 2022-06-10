***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2022 10:13
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce kamuoyuna duyurulan ve montajı devam eden yeni bisküvi hattının montaj çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan deneme üretimleri neticesinde yeni bisküvi hattı bugün itibariyle devreye alınmıştır. Tamamlanan bu yatırım ile bisküvi üretim kapasitemiz %100'e yakın artacaktır ve bu yatırımın 2022'nin ikinci yarısında ciro ve karlılığa olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036652
BIST
10:102.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,53
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|: 2.553
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2.581
En Düşük
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10:1017,1788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
|: 17,2450
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:1018,3099
En Yüksek
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En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler10:08
|MAVI
|47,30
|71.150.647
|% 10,00
|
|EUREN
|21,60
|139.351.666
|% 9,92
|
|UFUK
|49,36
|174.462
|% 7,54
|
|IZINV
|18,21
|730.354
|% 6,12
|
|RYSAS
|9,49
|8.425.377
|% 4,98
|
|TSGYO
|6,08
|3.203.631
|% -9,93
|
|PSDTC
|23,00
|67.969
|% -6,05
|
|PSDTC
|23,00
|67.969
|% -6,05
|
|PSDTC
|23,00
|67.969
|% -6,05
|
|PSDTC
|23,00
|67.969
|% -6,05
|
|THYAO
|48,06
|386.639.888
|% -0,58
|
|SISE
|22,60
|143.254.798
|% -1,57
|
|EUREN
|21,60
|139.351.666
|% 9,92
|
|PGSUS
|173,60
|115.308.881
|% 1,34
|
|NTHOL
|12,47
|85.873.344
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,13
|65.815.834
|% -0,72
|
|SKBNK
|1,20
|15.635.112
|% -0,83
|
|EKGYO
|2,65
|27.553.831
|% -1,12
|
|TSKB
|2,37
|23.006.495
|% -0,84
|
|KARSN
|7,31
|60.963.304
|% 0,00
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1491
|17,1660
|% 0,28
|
|Euro
|18,2507
|18,2915
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,2103
|21,3167
|% -0,81
|
|Frank
|17,3574
|17,4620
|% -0,47
|
|Riyal
|4,5268
|4,5495
|% -0,74
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-4,14
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-9,12
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,07
|
|B. Petrol
|122
|122
|-0,62
|