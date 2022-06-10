***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuoyuna duyurulan ve montajı devam eden yeni bisküvi hattının montaj çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan deneme üretimleri neticesinde yeni bisküvi hattı bugün itibariyle devreye alınmıştır. Tamamlanan bu yatırım ile bisküvi üretim kapasitemiz %100'e yakın artacaktır ve bu yatırımın 2022'nin ikinci yarısında ciro ve karlılığa olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036652BIST