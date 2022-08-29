***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimizin de hissedarı olduğu KAY-SER Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşletmecisi A.Ş. içerisinde muhtelif vergi ve SGK avantajlarından yararlanmak amacıyla 22.328,50 m2 arsanın alınması için gerekli müracaatlar tamamlanmış olup Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. Kayseri Serbest Bölge Şubesi'nin tescili 26.08.2022 tarih ve 1289 nolu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058814BIST