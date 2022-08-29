***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2022 11:20
Şirketimizin de hissedarı olduğu KAY-SER Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşletmecisi A.Ş. içerisinde muhtelif vergi ve SGK avantajlarından yararlanmak amacıyla 22.328,50 m2 arsanın alınması için gerekli müracaatlar tamamlanmış olup Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. Kayseri Serbest Bölge Şubesi'nin tescili 26.08.2022 tarih ve 1289 nolu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058814
BIST
14:463.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,94
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
14:4618,1873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
14:4618,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0866
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1839
En Düşük
18,0156
14:461.009,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,65
|Açılış
|: 1.009,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler14:46
|DYOBY
|18,64
|64.568.632
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.487.430
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.266.627
|% 9,91
|
|KONTR
|212,10
|268.391.944
|% 9,39
|
|PRKME
|12,02
|50.986.407
|% 9,27
|
|HKTM
|19,28
|422.574.597
|% -9,99
|
|MTRKS
|65,15
|3.943.575
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.015.125
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|THYAO
|69,75
|4.246.958.368
|% 0,07
|
|PETKM
|13,81
|4.021.933.972
|% 5,42
|
|HALKB
|7,49
|2.275.867.520
|% 5,05
|
|YKBNK
|6,85
|2.223.453.450
|% -2,14
|
|GARAN
|24,22
|1.891.584.303
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,85
|2.223.453.450
|% -2,14
|
|HALKB
|7,49
|2.275.867.520
|% 5,05
|
|PETKM
|13,81
|4.021.933.972
|% 5,42
|
|VAKBN
|6,51
|1.773.876.687
|% 7,60
|
|EKGYO
|3,95
|1.071.788.280
|% -0,25
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1814
|18,1873
|% 0,12
|
|Euro
|18,1812
|18,1839
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,1926
|21,2989
|% -0,32
|
|Frank
|18,7092
|18,8219
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8273
|4,8515
|% 0,14
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-10,96
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-5,56
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|-37,00
|
|Tam
|6.778
|6.827
|-104,00
|
|Yarım
|3.302
|3.338
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|-0,16
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,30
|
Seans Raporu
14:46
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15:00GARAN
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