***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin daha önce almış olduğu KAY-SER Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşletmecisi A.Ş. içerisindeki 22.328,50 m2 arsaya yaklaşık 16.000 m2'lik kapalı alan yapılması ile ilgili yatırım süreci başlatılmış olup gerekli yasal izinler alındıktan sonra inşaatin 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Serbest bölge içerisinde yer alan bu yatırımda muhtelif vergi ve SGK avantajlarından yararlanmak amacıyla üretim faaliyetlerinin başlatılması değerlendirilmektedir.Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147550BIST