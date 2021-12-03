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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.12.2021 15:35
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Yoluyla Pay Halka Arz Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 27.617.600
Ulaşılacak Sermaye (TL) 85.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 1.200.000 2.493.297,030 207,77475 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 120.000 249.329,700 207,77475 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 Nâma
C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 26.297.600 54.639.773,270 207,77475 1,00 C Grubu C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 27.617.600 57.382.400,000 207,77475

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 03.12.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- Şirketimizin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 27.617.600 TL'den 85.000.000 TL'ye artırılmasına, artırılacak 57.382.400 TL nominal bedelli payların Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmadan 1 TL nominal bedel üzerinden satılmasına,
2- Satışı yapılacak olan payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak verilmesine,
3- Sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu ve (C) grubu pay sahiplerine de (C) grubu pay verilmesine, (A) ve (B) grubu payların nama yazılı ve imtiyazlı pay, (C) grubu payların da hamiline yazılı ve imtiyazsız pay olmasına ve ihraç edilecek (C) grubu payların borsada işlem gören nitelikte olmasına,
4- Ortakların yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15(on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati bitimi itibariyle sonra ermesine,
5- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin bitimi itibariyle kullanılmayan paylar olması halinde kalan payların yeni pay alma haklarının sürenin bitimini takip eden 2 (iki) iş günü süreyle Borsanın ilgili pazarında ortaklık şartı aranmaksızın nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden tasarruf sahiplerinin kullanımına açılmasına, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine,
6- Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ,Borsa İstanbul A.Ş.(BİST),Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu Başkanımız Yener Büyüknalbant'ın görevlendirilmesine,
7- İşbu kararın KSS Tebliği uyarınca kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980898


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