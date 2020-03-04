***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 0 TRY 4,35 Oy ve Yönetim Kurulu Üye Seçimi İmztiyazı İşlem GörmüyorB Nama 1,00 TRY 0 TRY 0,43 Oy ve Yönetim Kurulu Üye Seçimi İmztiyazı İşlem GörmüyorC Hamiline 1,00 TRY 0 TRY 95,22 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYENER BÜYÜKNALBANT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 9.75 A, B, C Bağımsız Üye DeğilNESİBE BÜYÜKNALBANT Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 14.38 A, C Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ARDIÇLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiABBAS SORKULU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiYEŞİM EMİNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 02.03.2020 1.19 A, C Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824168BIST