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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

16.03.2020 11:23
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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 13.808.800 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 13.808.800 TL bedelli artırılarak 27.617.600  TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 13.03.2020 tarihinde tamamlanmıştır. 
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 89.018,4 TL olup, kalan paylar, 17-18 Mart 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.  
Ekte yer alan halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet adresi www.kap.org.tr'den, Şirketimizin internet adresi www.oylum.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet adresi olan www.akyatirim.com.tr sitelerinden de ulaşılması mümkündür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829167


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RTALB 2,91 30.003.630 % 6,59  
YAPRK 6,42 80.589 % 5,77  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8519 7,8913 % 1,34  
Frank 6,7339 6,7745 % 1,63  
Riyal 1,6921 1,7006 % 0,65  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.540 1.541 10,67  
Altın Gr. 315 315 3,40  
Cumhuriyet 2.081 2.112 -50,00  
Tam 2.072 2.123 -44,29  
Yarım 1.001 1.027 -21,43  
Çeyrek 502 514 -10,72  
Gümüş.Ons 14,02 14,05 -0,69  
Gümüş Gr. 2,88 2,88 -0,12  
B. Petrol 31,61 31,61 -2,24  
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