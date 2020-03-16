***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
16.03.2020 11:23
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.808.800 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 13.808.800 TL bedelli artırılarak 27.617.600 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 13.03.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 89.018,4 TL olup, kalan paylar, 17-18 Mart 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Ekte yer alan halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet adresi www.kap.org.tr'den, Şirketimizin internet adresi www.oylum.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet adresi olan www.akyatirim.com.tr sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829167
BIST
11:3490.684
En Yüksek
|Değişim
|: -5,15%
|| -4.921,10
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.637
11:346,3704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0409
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3714
En Düşük
6,2780
11:347,1445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1115
|Açılış
|: 7,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1524
En Düşük
6,9931
11:34314,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,40
|Açılış
|: 314,79
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,16
|4.627.744
|% 9,43
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,91
|30.003.630
|% 6,59
|
|YAPRK
|6,42
|80.589
|% 5,77
|
|BRKSN
|2,16
|1.255.123
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|85.390
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|DOCO
|272,50
|1.134.923
|% -9,98
|
|ASELS
|23,94
|224.367.866
|% -5,97
|
|THYAO
|8,64
|184.179.615
|% -5,47
|
|GARAN
|8,46
|151.962.053
|% -6,10
|
|ECILC
|4,09
|90.653.689
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,11
|60.133.561
|% -4,52
|
|ODAS
|1,29
|52.911.598
|% -6,52
|
|IHLGM
|0,90
|35.767.756
|% -5,26
|
|YKBNK
|2,11
|60.133.561
|% -4,52
|
|KRDMD
|1,96
|54.716.025
|% -4,85
|
|GSRAY
|1,84
|48.989.527
|% -9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8519
|7,8913
|% 1,34
|
|Frank
|6,7339
|6,7745
|% 1,63
|
|Riyal
|1,6921
|1,7006
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.540
|1.541
|10,67
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,02
|14,05
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|2,88
|2,88
|-0,12
|
|B. Petrol
|31,61
|31,61
|-2,24
|