***OYYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.06.2021 09:09
***OYYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., OYYAT.E işlem koduyla 10/06/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 18,65 TL Maksimum Emir Değeri:3.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941628
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.453
En Düşük
1.446
18:058,5883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,5984
En Düşük
8,5765
18:0510,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,4490
18:05520,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,02
|Açılış
|: 520,62
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
519,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|4,19
|24.520.443
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|90.498.902
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.605.834
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.887.060
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 9,93
|
|UFUK
|14,51
|81.507
|% -8,22
|
|METUR
|7,01
|21.425.055
|% -6,53
|
|AVTUR
|3,16
|10.722.056
|% -6,23
|
|SANFM
|14,18
|4.742.993
|% -6,09
|
|TKURU
|194,50
|6.033.596
|% -6,08
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% -0,39
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,89
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5798
|8,5860
|% -0,05
|
|Euro
|10,4540
|10,4651
|% -0,02
|
|Sterlin
|12,0835
|12,1441
|% -0,03
|
|Frank
|9,5520
|9,6095
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2841
|2,2955
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-4,33
|
|Altın Gr.
|520
|521
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,71
|71,71
|-0,51
|