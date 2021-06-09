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***OYYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

09.06.2021 16:48


Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Oyak Yatırım Menkul payları, 10/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Aracı Kurumlar endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 94.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
OYAK YATIRIM MENKUL XUTUM 10/06/2021
OYAK YATIRIM MENKUL XTUMY 10/06/2021
OYAK YATIRIM MENKUL XHARZ 10/06/2021
OYAK YATIRIM MENKUL XYLDZ 10/06/2021
OYAK YATIRIM MENKUL XUMAL 10/06/2021
OYAK YATIRIM MENKUL XAKUR 10/06/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941413


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BIST En Aktif Hisseler17:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 4,19 20.893.330 % 9,97  
ATATP 35,12 89.535.595 % 9,96  
SEKUR 24,54 6.879.771 % 9,95  
MZHLD 43,74 2.584.926 % 9,95  
BOBET 4,43 216.487.589 % 9,93  
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17:11 Alış Satış %  
Dolar 8,5851 8,5870 % -0,21  
Euro 10,4780 10,4842 % 0,04  
Sterlin 12,0940 12,1547 % -0,41  
Frank 9,5628 9,6204 % 0,07  
Riyal 2,2795 2,2909 % -0,36  
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17:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 1,03  
Altın Gr. 523 523 -0,99  
Cumhuriyet 3.462 3.514 -2,00  
Tam 3.444 3.531 -3,58  
Yarım 1.665 1.708 -1,73  
Çeyrek 835 854 -0,87  
Gümüş.Ons 27,88 27,91 0,28  
Gümüş Gr. 7,70 7,71 0,06  
B. Petrol 72,71 72,71 0,49  
Seans Raporu 17:11
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