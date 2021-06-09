***OYYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarOyak Yatırım Menkul payları, 10/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Aracı Kurumlar endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 94.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiOYAK YATIRIM MENKUL XUTUM 10/06/2021OYAK YATIRIM MENKUL XTUMY 10/06/2021OYAK YATIRIM MENKUL XHARZ 10/06/2021OYAK YATIRIM MENKUL XYLDZ 10/06/2021OYAK YATIRIM MENKUL XUMAL 10/06/2021OYAK YATIRIM MENKUL XAKUR 10/06/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941413BIST