***OYYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
08.06.2021 18:03
***OYYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [OYYAT]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
07/06/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
28.200.000
Baz Fiyat (TL)
18,65
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/06/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
02-04/06/2021
Açıklamalar
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket) 28.200.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 94.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 10/06/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 18,65 TL/pay baz fiyat, "OYYAT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941172
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
18:058,6102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
18:0510,4940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0108
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
18:05523,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,50
|Açılış
|: 523,44
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|31,94
|23.372.542
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.431.368
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.439.468
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.564.849
|% 9,95
|
|SAYAS
|30,08
|15.473.754
|% 9,94
|
|MERIT
|197,10
|2.063.452
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,81
|20.807.761
|% -9,93
|
|METUR
|20,50
|23.414.879
|% -8,89
|
|DIRIT
|5,10
|350.316
|% -7,94
|
|NTHOL
|5,07
|147.881.687
|% -7,65
|
|THYAO
|14,48
|1.212.467.790
|% 1,40
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|KOZAL
|125,20
|1.113.127.827
|% -0,08
|
|KOZAA
|16,27
|646.269.092
|% -2,57
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,99
|279.746.011
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|128.865.729
|% 1,68
|
|TSKB
|1,40
|127.432.144
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6060
|8,6102
|% -0,03
|
|Euro
|10,4871
|10,4940
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,1391
|12,1999
|% -0,28
|
|Frank
|9,5609
|9,6185
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2873
|2,2988
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-6,39
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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