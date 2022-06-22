***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2022 11:46
***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038637
BIST
12:132.568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -8,08
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.572
En Düşük
2.552
12:1317,3581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
12:1318,2521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0149
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
12:131.018,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.018,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler12:13
|BRKO
|1,65
|348.305
|% 10,00
|
|MAKIM
|12,68
|333.773.293
|% 8,38
|
|ORMA
|33,48
|38.234
|% 8,00
|
|AKSGY
|2,80
|16.394.233
|% 7,69
|
|DGGYO
|10,80
|9.329.141
|% 7,46
|
|UFUK
|72,10
|801.103
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|659.010
|% -9,98
|
|LIDFA
|10,31
|502.221
|% -9,96
|
|ULUSE
|171,40
|43.444.372
|% -7,00
|
|DIRIT
|2,72
|16.119
|% -4,56
|
|THYAO
|52,55
|2.288.192.190
|% 1,25
|
|EREGL
|28,06
|964.030.128
|% -2,23
|
|SASA
|45,68
|665.861.542
|% 0,00
|
|SISE
|22,24
|642.941.868
|% -1,68
|
|KARSN
|7,66
|532.493.744
|% -0,91
|
|YKBNK
|4,95
|446.282.153
|% -0,60
|
|ODAS
|3,18
|224.487.433
|% -0,93
|
|KARSN
|7,66
|532.493.744
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,62
|132.616.509
|% -1,13
|
|AKBNK
|9,16
|459.455.757
|% 0,33
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3493
|17,3581
|% 0,11
|
|Euro
|18,2340
|18,2521
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,1594
|21,2655
|% -0,28
|
|Frank
|17,8678
|17,9754
|% 0,01
|
|Riyal
|4,6115
|4,6346
|% 0,13
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,88
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-42,00
|
|Tam
|6.767
|6.866
|-21,00
|
|Yarım
|3.322
|3.358
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,18
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,69
|