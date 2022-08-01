***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2022 11:31
***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050174
BIST
12:502.642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 49,57
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.642
En Düşük
2.600
12:5017,9549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0421
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
12:5018,4439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1230
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4439
En Düşük
18,2569
12:501.021,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.021,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.021,87
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:48
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|CANTE
|57,45
|24.606.487
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.103.481
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|45.511.422
|% 9,93
|
|ICBCT
|6,87
|36.724.550
|% 9,92
|
|IMASM
|70,05
|14.825.608
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|80.655.486
|% -9,92
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|KAPLM
|64,05
|6.165.755
|% -7,11
|
|KZBGY
|66,40
|90.590.513
|% -6,28
|
|SISE
|22,98
|1.633.875.441
|% 5,32
|
|THYAO
|51,00
|1.223.989.515
|% 1,19
|
|SASA
|45,82
|1.068.399.784
|% 3,01
|
|TUPRS
|272,90
|616.694.028
|% 1,68
|
|EREGL
|28,06
|601.323.650
|% 1,59
|
|EKGYO
|3,08
|450.639.908
|% -0,32
|
|ODAS
|3,90
|530.669.321
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,81
|419.343.947
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,70
|136.131.994
|% -0,58
|
|SISE
|22,98
|1.633.875.441
|% 5,32
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9420
|17,9561
|% 0,24
|
|Euro
|18,4293
|18,4457
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,9258
|22,0358
|% 0,82
|
|Frank
|18,8401
|18,9536
|% 0,49
|
|Riyal
|4,7633
|4,7872
|% 0,18
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|7,24
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,83
|
|Cumhuriyet
|6.781
|6.883
|33,00
|
|Tam
|6.814
|6.865
|31,00
|
|Yarım
|3.320
|3.356
|15,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,26
|