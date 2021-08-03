***OYYAT* *GESAN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
03.08.2021 16:35
***OYYAT******GESAN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Girişim Elektirik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954426
BIST
16:251.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
16:258,4180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0701
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
16:259,9963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0732
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
16:25490,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,45
|Açılış
|: 490,18
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,64
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler16:25
|IDGYO
|3,63
|11.683.693
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.085.687
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|AGYO
|3,21
|34.482.733
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|23.331.826
|% 9,84
|
|FADE
|12,51
|25.738.452
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.032.756
|% -9,93
|
|CEOEM
|8,68
|41.297.624
|% -5,65
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|MEGAP
|6,22
|31.223.363
|% -5,47
|
|GARAN
|8,70
|1.186.196.396
|% 1,75
|
|EREGL
|20,02
|808.404.359
|% 1,62
|
|SISE
|7,78
|769.619.530
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,45
|649.016.552
|% 1,24
|
|ASELS
|16,13
|503.850.225
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|649.016.552
|% 1,24
|
|GARAN
|8,70
|1.186.196.396
|% 1,75
|
|ODAS
|1,32
|139.932.378
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,81
|189.709.647
|% 0,00
|
|KARSN
|4,08
|426.323.400
|% -0,97
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4126
|8,4180
|% 0,84
|
|Euro
|9,9884
|9,9963
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6736
|11,7322
|% 1,00
|
|Frank
|9,2776
|9,3335
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2373
|2,2485
|% 0,82
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-2,29
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,36
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|23,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|20,53
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|9,93
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,09
|
|B. Petrol
|71,41
|71,41
|-1,48
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 97 artarak (% 0.40 ) 1, 510
-
16:33PENTA
Yüzde 4.34 oranında artışla 36.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 501 adet işlem
-
16:31KUTPO
Yüzde 4.72 oranında artışla 51.00 lira fiyatla işlem gören hissede 682, 325 adet işlem
-
16:30EDATA
Yüzde 4.74 oranında artışla 14.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 989, 077 adet işlem
-
16:29XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 11, 000.00 milyon TL de