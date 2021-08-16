***OYYAT* *GESAN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
16.08.2021 10:00
***OYYAT******GESAN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2021 Tarihli 01:09:20 Saatinde Yapılan Açıklama
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. paylarının 11 – 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 27.000.000 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgi, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bir önceki yapılan açıklamada yer alan yatırımcının faaliyet gösterdiği ülke güncellenmiştir.
Saygılarımızla.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
IP INTERCAPITAL MARKETS AD 4.570.000 % 16,93 Yatırım Şirketi Polonya/Bulgaristan Kendi Nam/Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958197
BIST
11:171.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,91
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.460
En Düşük
1.451
11:178,4792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0379
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4603
11:1710,0005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0519
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9654
11:17484,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,29
|Açılış
|: 484,24
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,88
BIST En Aktif Hisseler11:15
|VKING
|8,36
|1.553.422
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.353.512
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.863.064
|% 9,95
|
|GSDDE
|2,70
|19.508.988
|% 9,76
|
|DAGI
|3,88
|54.673.759
|% -8,71
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|MIPAZ
|4,16
|7.250.836
|% -4,37
|
|EDIP
|3,61
|6.132.748
|% -3,73
|
|THYAO
|12,64
|355.052.323
|% 1,77
|
|GARAN
|9,39
|319.536.907
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,54
|217.021.959
|% 2,01
|
|AKBNK
|5,58
|190.400.452
|% 1,82
|
|KRDMD
|8,32
|173.206.035
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,54
|217.021.959
|% 2,01
|
|ODAS
|1,38
|80.614.641
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,58
|190.400.452
|% 1,82
|
|GARAN
|9,39
|319.536.907
|% 1,29
|
|THYAO
|12,64
|355.052.323
|% 1,77
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4660
|8,4676
|% -0,58
|
|Euro
|9,9930
|9,9990
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,7235
|11,7823
|% -0,44
|
|Frank
|9,2391
|9,2948
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2548
|2,2661
|% -0,42
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-5,38
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,53
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,43
|69,43
|-1,16
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:31GSDDE
Yüzde 9.76 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 382, 783 adet işlem
-
11:30BERA
Yüzde 4.20 oranında artışla 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 970 adet işlem
-
11:29BOBET
Yüzde 6.65 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 468, 799 adet işlem
-
11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 22 artarak (% 0.72 ) 1, 573
-
11:28XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 3, 751.00 milyon TL de