***OYYAT* *GESAN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***OYYAT******GESAN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GESAN]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2021 Tarihli 01:09:20 Saatinde Yapılan AçıklamaYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarGirişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. paylarının 11 – 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 27.000.000 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgi, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bir önceki yapılan açıklamada yer alan yatırımcının faaliyet gösterdiği ülke güncellenmiştir.Saygılarımızla.OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıIP INTERCAPITAL MARKETS AD 4.570.000 % 16,93 Yatırım Şirketi Polonya/Bulgaristan Kendi Nam/Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958197BIST