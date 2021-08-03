***OYYAT* *GESAN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***OYYAT******GESAN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GESAN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGirişim Elektirik Sanayi taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname Ekleri yer almaktadır.EK-3B 31.03.2021 İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim RaporuEK-4 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk BeyanlarıSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954456BIST