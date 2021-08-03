***OYYAT* *GESAN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***OYYAT******GESAN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GESAN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGirişim Elektirik Sanayi taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname ekleri hakkındaEK-7A Gayrimenkul Değerleme Raporu_EP SARAY 220863Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954458BIST