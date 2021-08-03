***OYYAT* *GESAN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
03.08.2021 16:48
***OYYAT******GESAN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [GESAN]
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Girişim Elektirik Sanayi taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname Ekleri Yer almaktadır.
EK-7B Gayrimenkul Değerleme Raporu_GRS ALCI ASO2
EK-7C Gayrimenkul Değerleme Raporu_GRS KEÇİÖREN KONUT
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954460
BIST
18:001.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
18:008,4251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0772
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4455
En Düşük
8,2921
18:009,9964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0733
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0427
En Düşük
9,8542
18:00490,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,39
|Açılış
|: 490,50
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IDGYO
|3,63
|11.728.080
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.215.051
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|50.767.212
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.676.656
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|26.350.104
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.429.085
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,28
|199.889.654
|% -8,51
|
|BAYRK
|9,16
|44.546.755
|% -8,49
|
|CEOEM
|8,63
|47.795.071
|% -6,20
|
|GARAN
|8,84
|1.743.108.208
|% 3,39
|
|EREGL
|20,04
|995.557.888
|% 1,73
|
|SISE
|7,79
|934.855.788
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,46
|798.035.545
|% 1,65
|
|ASELS
|16,16
|695.363.987
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,46
|798.035.545
|% 1,65
|
|GARAN
|8,84
|1.743.108.208
|% 3,39
|
|EKGYO
|1,80
|224.506.949
|% -0,55
|
|ODAS
|1,32
|157.768.919
|% 0,76
|
|SISE
|7,79
|934.855.788
|% 0,91
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4179
|8,4222
|% 0,89
|
|Euro
|9,9871
|9,9974
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,6652
|11,7237
|% 0,93
|
|Frank
|9,2788
|9,3347
|% 1,03
|
|Riyal
|2,2393
|2,2506
|% 0,91
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-4,37
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,90
|0,08
|
|B. Petrol
|71,74
|71,74
|-1,15
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
-
17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
-
17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243