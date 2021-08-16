***OYYAT* *GESAN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2021 01:09
***OYYAT******GESAN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GESAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Girişim Elektrik Sanayi Taahüt ve Ticaret A.Ş. Halka arz sonuçları ile idari sorumluluğu bulunanlar ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin pay alımlarına ilişkin liste ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958180
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5277
En Düşük
8,5151
18:0510,0604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0080
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0779
En Düşük
10,0372
18:05487,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,87
|Açılış
|: 487,10
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5105
|8,5198
|% 0,03
|
|Euro
|10,0424
|10,0604
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,7759
|11,8350
|% 0,14
|
|Frank
|9,2693
|9,3251
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2643
|2,2756
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,13
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,75
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,51
|-0,00
|
|B. Petrol
|70,36
|70,36
|0,12
|